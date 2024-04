Inflatsioon paneb proovile ka vaimse tervise. Kuidas end psühholoogiliselt toetada, et rahamuredega paremini toime tulla?

seadmisest, kus säästmine on pere ühine eesmärk ja väikeste edasiminekute puhul tunnustatakse üksteist. See aitab inimesi liita ja ka tähelepanu liigselt survelt mujale juhtida.

Tunnete küsimus on väga oluline, et märgata, kuidas raha ja/või selle puudumine paneb inimest tundma ja mis põhjustel. Rahaga võib seonduda erinevaid tundeid, nt süütunne, kui kulutatakse liiga palju. Või hirm ja ärevus, kui vaadata enda pangakontot või avada järjekordne arve. Raha puudumisega on tavaline ka häbitunne, kui on vaja abi otsida. Võib tekkida stress ja pinge sellest, et tuleb teiste eest hoolitseda.