Türki välimust kohendama sõitnud naine: see on mu elu ära rikkunud, nii vaimselt kui ka füüsiliselt

Ütlus, et ilu nõuab ohvreid, on viimastel aastatel saanud otsesema tähenduse. Erinevad ilukohendused- ja operatsioonid on läinud rohkem populaarsemaks kui kunagi varem. Kui varem said oma välimust korrigeerida vaid rikkad ja kuulsad, siis tänud iluturismi tekkele on tekkinud võimalus teistelgi.