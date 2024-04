„Sellisel käitumisel on karmid tagajärjed.“ Mees mõisteti oma suguelundist foto saatmise eest süüdi

Essexi maakonnast Basildonist pärit seksuaalkurjategija Nicholas Hawkes (39) saatis naisele soovimatuid fotosid, pärast mida tegi naine WhatsAppi vestlusest kuvatõmmised ja edastas need samal päeval politseile. Süütegu käsitleti võrguohutuse seaduse alusel ja see jõustus 31. jaanuaril. Eraldi õigussüsteemiga Šotimaal on see olnud kuritegu juba üle kümne aasta.

Kohtunik Samantha Leigh ütleb Southendi karistust mõistes, et Hawkesil on moondunud enesevaade ja arusaam oma seksuaalsusest.

Ohtlik isik

Hawkes oli juba tuntud seksuaalkurjategija, sest ta mõisteti eelmisel aastal süüdi seksuaalses kokkupuutes alla 16-aastase lapsega ja pidi tegema üldkasulikku tööd.

Nüüd on ta mõistetud vangi 66 nädalaks kahe kuriteo eest: ta saatis häirivaid pilte enda suguelundist ja rikkus sellega varasemaid kohtumäärusi. Hawkes peab järgima 10-aastast lähenemiskeeldu.

Essexi politseis töötav James Gray ütleb, et süüdistatav on tõestanud end ohtliku isikuna. „Süüdlased võivad arvata, et internetis seadust rikkudes jäävad nad väiksema tõenäosusega vahele, kuid see pole nii.“

Ida-Inglismaa peaprokuröri asetäitja Hannah von Dadelszeni sõnul on tal heameel uue seaduse üle ning see on tema sõnul tõsiselt oluline tööriist prokuröri töös. „Seksuaalse alatooniga piltide saatmine ilma teise poole nõusolekuta on tõsine kuritegu, mis jätab ohvritele püsiva jälje, kuid liiga sageli võib seda pidada mõtlematuks naljaks või kahjutuks naljaks,“ lisab ta.

Justiitsminister Alex Chalk nõustub, et suguelundipiltide saamine on alandav ja see on kuritegu, mida ei tohi taluda ega normaliseerida. „Oleme seadust muutnud, et nende alatute tegude toimepanijad saaksid trellide taha pandud. Tänane lause saadab ühemõttelise sõnumi, et sellisel käitumisel on karmid tagajärjed.“

