Teemad on ausad ja neid lahatakse avatult. Esimeses saates räägitakse kõigest, mis kuulub hea seksi juurde. Muu hulgas tuleb teemaks nauditava vahekorra üks olulisemaid komponente ehk eelmäng. Selgub ka see, et Eesti mehed pole väga varmad oma partnerile suuseksi pakkuma.