Uuringu tulemused: naiste jaoks seostub isiklikele rahaasjadele mõtlemine pigem murega

Kui veel mullu oli Eestis meeste finantstervis keskmiselt parem kui naistel (meestel 53 ja naistel 48), siis sel aastal olulist erinevust meeste ja naiste indeksite vahel pole. Siiski on nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Rootsis hea või tugeva finantstervisega inimeste osakaal kõrgem just meeste seas, seda 5–7 protsendipunkti võrra. Eestis liigitub hea või tugeva finantstervisega rühma 57% meestest ja 52% naistest.

Üks selgitus naiste nõrgemale finantstervisele on nende keskmiselt madalam sissetulek, mis on osaliselt ka tingitud tööjõuturult eemal olemisega seoses lapse/laste sünniga ning sagedasem majanduslik sõltuvus näiteks abikaasast või elukaaslasest,“ nendib Jääger. „Samast uuringust ilmnes ka, et naistel on finantsasjadest vähem teadmisi, mis võib samuti rolli mängida.