Kohe, kui palk tuleb üle, maksan kõik vajalikud asjad ära, sellega probleemi ei ole, kuid siis tahaks teha kohe emotsioonioste ja tihtipeale ongi seis, et kuu lõpuks on arvel heal juhul paarkümmend eurot, millega teha tagasihoidlikke valikuid toidupoes. Sel aastal üritasin seda suhtumist muuta - jaanuaris tegin endale eraldi säästukonto, kuhu hakkasin iga kuu 200 eurot palgast kandma, aga sellega on ka nii läinud, et kuu lõpus võtan ikkagi sealt näiteks 50 või 100 eurot, sest ma lihtsalt ei oska seda raha hoida. See tekitab ahastust. Ma ei tea, kuidas sellest nõiaringist välja murda ja endale antud kokkulepetest kinni pidada. Iga kuu luban endale, et see kuu ma kõrvale pandud 200 eurot ei puutu, aga siiani ei ole õnnestunud!