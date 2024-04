Isiklik kogemus: minu kolmel lapsel on kaks kodu. Lahutatud kaaslasega hoiame teineteisele pöialt!

„Normaalne lahkuminek on see, et mõlemad vanemad vastutavad ühtlaselt. Isiklik kogemus, et mu kolmel lapsel on kaks kodu, on toimunud väga hästi. Ei mingit kohut, ei alimente ja läbisaamine aastatega aina parem (seekord ikkagi kui laste vanemad, aga ka sõbrad).