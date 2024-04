Mehed, võtke eeskuju! Ollie elustiilimuudatusest: tundsin linna peal ringi käies, et inimeste pead pöörduvad

Sport on Oliveri elus oluline. Tema sõnul on jõusaal koguni midagi sellist, mis hoiab teda nii-öelda kahe jalaga maa peal.

„Arvan, et minu järsk enesekindlusepuhang ja iseenda austamine algasidki jõusaalist. Ma olin varem 60 kilo kaaluv piitspeenike poiss. Hakkasin trennis käima ja toitumist jälgima, mille tulemusena võtsin juurde 15 kilo. Järsku tundsin linna peal ringi käies, et inimeste pead pöörduvad ja see oli enne seda, kui ma tuntuks sain,’’ muigab Oliver.