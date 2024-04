„Huuled kui sardellid!“ Meie lõunanaabrite juures õitseb täitesüstide must turg

Tihti jõuavad naised oma ala professionaalide juurde siis, kui peavad „spetsialisti“ tööd korrigeerima. „Siis tuleb meil parandada tehtud kahju,“ nendib arst. „Vähem teadlik inimene läheb sinna, kus hind on madalam. Mida vähem teadmisi spetsialistil on, seda kindlamini ta end tunneb protseduuri tehes.“

Kuulutustes kohtab sageli uhket väidet „Olen meditsiiniõde!“, kuid kvaliteetseks huulte suurendamise protseduuriks sellest haridusest ei piisa – eksimisoht on liiga suur. „Siin on ka õiguslik külg,“ selgitab plastikakirurg dr Jānis Ģīlis. „Kui diplomeeritud arstil midagi valesti läheb, on kliendil kõik võimalused tema halva töö eest kuhugi pöörduda. Kui teenus osutatakse ebaseaduslikult, ei vastuta keegi, patsient jääb oma probleemiga üksi.“