„On täiesti normaalne, kui nutad nädalaid.“ Kuidas pärast lahkuminekut end jälle iseendana tunda?

Vana uks sulgub ning algab täiesti uus ja helge peatükk nende elus! Teise jaoks on lahkuminekuga kaasnev valu ja kurbus võrreldavad lähedase kaotamisega. Kogu senine turvaline elu on tükkideks lagunenud ja tundub, et ei suuda enam kunagi naeratada, rääkimata muudest positiivsetest tunnetest.

Alati on kergem sellel osapoolel, kes on oma otsust pikemalt kaalunud ja juba sellega kohanenud. Teisele poolele langeb see tavaliselt ootamatult emotsionaalse laviinina kaela. Kuidas siis sellises olukorras leida jõudu end uuesti üles ehitada?

Kõige olulisem on lasta endal vabalt leinata ja tunda kõiki tundeid. On täiesti normaalne, kui nutad nädalaid või isegi kui nutt kipub veel mitu kuud hiljem peale tulema. Me kõik oleme erinevad ja peaksime lähtuma oma sisetundest. Iga inimene teab täpselt, millal ta on kellestki üle saanud ja valmis oma eluga tavapäraselt jätkama. End millegagi tagant sundida ei tasu. Kui mõtted muutuvad väga negatiivseks, on oluline otsida abi spetsialistilt või lähedastelt ning mitte jääda oma muredega üksi! (Tasuta abi saad Peaasi.ee lehelt).

Kui enamus emotsioone ja tundeid on juba veidi lahtunud, tasub rahulikult mõelda, miks see suhe oli oluline ja mida see meile õpetas. Minevikku me ei saa muuta, aga saame analüüsida, kas saaksime tulevikus midagi teisiti teha. Sageli suhtes olles ei pruugi me märgata, et käitume ka ise kuidagi valesti. On lihtne kõrvalt näha ja kommenteerida, mis partneril viltu läheb, mis kõik halvasti on ja milles kõiges ta süüdi on. Eneseanalüüs jääb selliste emotsioonide taustal poolikuks või ei ole julgetud ka partnerilt konstruktiivset tagasisidet küsida.

Mis Sulle lahkumineku ajal kõige rohkem haiget tegi? Mine selle tunde sisse ja lahenda see osa endas. Nii tagad, et ei too seda valu kaasa uude suhtesse ega korda sama lahkumisskeemi samade suhtemustritega.