„Küll läheb kergemaks, kui ta suuremaks kasvab!“ Peamised põhjused, mis viivad lapsevanema läbipõlemiseni

Lapsevanemaks saades jõuame me uuele tasandile, mis on täis nii suurt armastust kui kurnatust, väsimust ja arusaamatust selle väikese olendi ees, kes nutab, ilma et me aru saaksime selle põhjustest. Aga võib-olla ei peagi me lapsevanemana niivõrd pingutama, et olla kõige parem ja eeskujulikum, vaid võtame natuke rahulikumalt ja lõpetame enese süüdistamise ning eneses vigade otsimise.

Esimene viga: arvata, et sa oled lapsevanema läbikukkunud

Mõnikord võib sul tekkida tunne, et sa oled täiesti üksi oma raskuste ja probleemidega. Sa tunned endal teiste kritiseerivaid pilke. Pealegi ei rääkinud sulle keegi, kui raske on olla lapsevanem. Selle asemel ütlevad nad sulle, et sa pead laskma lapsel nutta, muidu hellitad sa ta ära. Või siis ütlevad nad sulle, et kuidas sa ühe lapsega nüüd hakkama ei saa, vanasti oli inimestel kaheksa last ja tulid väga hästi nende kasvatamisega toime. Kõik see panebki sind mõtlema, et miks siis sina hakkama ei saa ja miks siis sina tunned end nii halvasti. Sa hakkad paratamatult ennast teistega võrdlema.

Kuidas sellest olukorrast välja saada? Ära ole enda vastu liiga karm. Sa võid rääkida oma lähedastega, aga samuti teiste vanemate või mõne psühholoogiga. Alusta lihtsate harjutuste sooritamisega: kirjuta üles kõik oma väikesed edusammud, mis tuletavad sulle meelde, kui hea lapsevanem sa oled. See aitab sul muutuda enesekindlamaks.

Teine viga: ära lükka edasi oma isiklikku heaolu

Me mõtleme ikka, et kui lapsed on suuremaks kasvanud, läheb kõik kergemaks. Praegu aga on sul käed-jalad toimetusi täis ning enda huvide jaoks ei jää sageli üldse aega. Sellepärast jääb sinu oma õnn aga teisele kohale.

Mis oleks lahenduseks? Ära oota, kuni su võsuke on saanud täisealiseks, et mõelda iseenda peale. Lihtsalt ära võta enda peale enam nii palju kohustusi. Katsu organiseerida oma aega paremini ja nii, et tunneli lõpust hakkaks valgus paistma. Ära hakka ootama, et teised muutuksid. Ära aseta oma õnne teiste kätesse, vaid ole ise oma õnne sepp.