Taylor Swifti nimekaimu ema Mairi: Taylor vajab dokumente absoluutselt kõige jaoks. Keegi ei usu teda.

19-aastane Šotimaalt, Newarthilli külast pärit neiu jagab sama nime ülemaailmse superstaariga ning tunnistab, et see on teinud ta elu põrguks, sest paljud arvavad, et neiu on petis. Swifti vanemad, Mairi Rice ja Peter Swift, panid oma tütrele nime, enne kui Taylor Swiftist sai staar, vahendab The Sun.

Kui poplauljanna andis oma debüütalbum välja 2006. aastal, oli tema nimekaim alles kahe aastane.

"Tavaliselt on enamikul meist vaja dokumente vaid mõne asja jaoks, kuid Taylor vajab neid absoluutselt kõige jaoks. Keegi ei usu teda,“ tõdes tütre ema Mairi, kel polnud õrna aimugi, et nende tütre nimega ootavad ees tõsised sekeldused- keegi ei usu tema vanust, veel vähem tema nime.

„Nii kui me oma tüdrukut nägime, nägi ta lihtsalt välja nagu Taylor Swift,“ rääkis Mairi. „Ta on väga lahked silmad ja ta oli väga särav. Nimi Taylor Swift ei ole juhus. Miski tema iseloomus juhatas meid selle nimeni.“

Paar aastat hiljem nägi Mairi oma tütre nime ühe muusikakanali ekraani. Sealt alates on tütre elu läinud oluliselt keerulisemaks. Näiteks on nii taksojuhid kui ka piiriametnikud on tema isikut tõendava dokumendi kahtluse alla seadnud ja noor naine kannab nüüd lisaks kaasas ka passi. Tõestamaks, et ta ei ürita esineda kellegi teisena. „Ja mis puudutab passikontrolli, siis töötajad on skeptilised. Nad küsivad temalt: „Mis su nimi on?“ Ja siis vaatavad uuesti.“

Lisaks on neiul probleeme ka tööle saamisega, arvatakse, et see on nali või pettus. „Töökohale kandideerides ma ei saa sageli mingit tagasisidet, sest nad vaatavad mu nime ja arvavad, et see on võltsitud avaldus.“