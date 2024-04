Vanaema on valinud lastelastest oma lemmiku: teised saagu varakult aru, et elu on ebaõiglane

„Elise on minu lemmik lapselaps ja ma ei ole varjanud seda ka teiste lastelaste eest. Mu teised sõbrannad, kellel on ka lapselapsed, on kõik tunnistanud, et neil on välja kujunenud oma lemmik, kuid nemad varjavad seda kiivalt teiste eest. Mina küll ei varja! Nad peavad varakult aru saama, et elu on ebaõiglane. See ei tähenda loomulikult, et ma neid kuidagi halvemini kohtleksin.

Mul lihtsalt on Elisega kujunenud aastate jooksul välja täielik sõbrannade suhe. Me usaldame teineteist jäägitult, ma olen kohtunud kõikide tema sõbrannade ja sõpradega, kes kõik arvavad, et ma olen äge vanaema.

Eks teised lapselapsed on ka aru saanud, et meie vahel on eriline säde, aga nii see lihtsalt on. Samuti on erisus see, et Elise on üles kasvanud ainult oma emaga, tema vanemad läksid väga varakult lahku ja seega olen ma terve elu olnud see teine täiskasvanulik figuur tema elus. Kõikide teiste lapselaste vanemad on õnnelikult koos.

Elise on ka kõige vanem, ehk ma olen kõige pikemalt saanud olla tema vanaema ja seega on loogiline, et meie side on kõige sügavam. Paljud teised vanaemad ei saa minu lähenemisviisist aru, aga see ei ole juba minu probleem. Ausus on kõige olulisem!“

