ARVAMUS | „Lapsed on meile laenatud 18ks aastaks. Niimoodi käitudes on neil tulevikus 101 põhjust, miks mitte koos olla.“

„Kui laste kodus elamise ajal on olnud 101 põhjust ja vabandust, miks neid mitte kasvatada või nende eest hoolitseda, siis uskuge mind - neil on tulevikus ka need 101 põhjust, miks mitte koos olla või hoolitseda. Lapsed on meile „laenatud“ 18ks aastaks, kui selle aja jooksul ei suutnud end kokku võtta, siis lapsed pole süüdi sinu valikute pärast.