Kolmeaastase tüdruku tulevik on annetajate kätes. Loviise haruldane haigus pärsib käte ja jalgade kasvu

Haiguse tekkepõhjus ei ole teada. Tegemist on geenimuutusega, mis mõjutab keha, kuid mitte lapse vaimseid võimeid. Ravim Voxzogo toob haiguse kulgu pöörde: see soodustab käte ja jalgade kasvu ja aitab nii parandada kehaproportsioone. Seeläbi väheneb ka valulik koormus seljale ja jalgadele ning paraneb igapäevane toimetulek. Ainus alternatiiv ravimile on jäsemete pikendamise operatsioon, kuid sellest taastumine on raske ja pikaajaline ning tüsistuste tõenäosus väga suur, mistõttu tehakse operatsioon üksnes möödapääsmatu vajaduse korral.