Abielunõustaja avaldab ühe kindla käitumisviisi, mille järgi saab aru, et suhe on tõesti lõplikult läbi

Võimalik lahendus: Sa pead võtma end kokku ja kuulama oma partneri kaebusi, isegi kui sul on neid raske vastu võtta ja sa näed asju hoopis teisiti. See, et sa kuulad, ei tähenda, et sa peaksid kohe nõustuma, aga kui sa saad täpselt aru, kuidas tema probleemi suhtub, on palju lihtsam lahendust leida. Peaasi on jääda rahulikuks ja võtta endale aega, et saada selgeks, mis teist poolt ärritab ja olukord kontrolli alla saada.

Võimalik lahendus: Mõnikord sa tõmbud eemale sellepärast, et sa tunned, et su vastu on lihtsalt niivõrd ülekohtune oldud, et sa ei suuda teisiti. Aga selle asemel, et vaikida või ignoreerida, ütle, mis sulle haiget tegi, isegi kui see on raske. Kui sa seda kohe ei suuda, siis palu väikest pausi, et ennast koguda. Ainult omavahel suheldes on lootust, et te oma probleemidest üle saate.