Aluspesust veerevate kartuliteni! Saadad vahel pakiautomaadist pakke? Need on asjad, mida pead teadma

Enam kui seitse aastat logistikaettevõttes töötanud Evert on sorteerimisliinil näinud nii lahtist kalamarja, aluspesu kui ka veerevaid kartuleid. Kuidas siis pakkida oma esemed, rõivad või muu väärtuslik kraam selliselt, et need transpordi käigus kannatada ei saaks ning milliseid materjale võib pakkide pakkimisel kasutada ja taaskasutada?

Hea uudis on, et suur osa pakkematerjalidest on taaskasutatavad juhul, kui nendega on lahti pakkimisel hoolikalt ümber käidud. Vana hea pappkarp - üks väga tõhus ja palju taaskasutatav pakkimise abivahend on vana hea pappkarp. Kindlasti tasub erinevas suuruses pappkarpide varu kodus alles hoida. Neile, kes on sagedased pakkide saatjad, tekib selline varu juba iseenesest. Oluline on meeles pidada, et pappkarbis saabunud pakki ei tasu kohe kärsitult lõhki käristada, vaid rahulikult lahti pakkides saab karbi kenasti tervena kätte. Nii on võimalik seda vähemalt korra-paar veel kasutada.

Paber- ja kilekotid - samamoodi võib pakkimisel kasutada poest toidu kandmiseks kasutatavaid paber- ja kilekotte. Selliste kottide korduvkasutamine vähendab märgatavalt ka nende keskkonnajalajälge. Kottide kasutamisel tuleb vaid hoolikalt jälgida, et kott oleks korralikult suletud. Selleks võib kasutada täitsa tavalist teipi, kuid mitte maalriteipi. Maalriteip on reeglina pealt vahatatud ja aadressikleepsu on sellele keeruline paigaldada. Samuti peaks veenduma, et kotile kleebitud aadresskaardil olev triipkood oleks loetav ning see poleks kortsus või kokku kleepunud.

Mullikile - lisaks pappkarpidele tasub alati alles hoida ka mullikilet, mis on õrnema kauba pakendamisel asendamatu. Mullikilele lisaks sobivad pehmendusena ka vanad ajalehed, kasutatud ja veidi kahjustunud kingipaberid. Tegelikult sobib enam-vähem iga pehme materjal, mida saab näiteks klaasist esemete vahele toppida. Nii jõuavad ka vanaema poolt saadetud moosipurgid ja hapukurgid tervena lastelastele kohale, samuti elektroonikaseadmed.