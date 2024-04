Lugeja mõtted laste saamisest: tutvusringkonnas on need „hammasrataste vahel“, kes ise õppida/töötada ei viitsinud

„Lapsed on vaid siis investeering, kui kasvatada ka viitsid: sõltuvushaigused olla kasvatuse viga (vaadates tutvusringkonna pealt, see nii ka on - kasvatusega kodudest ei tule tuleviku joodikud).

Tütre kergemeelsus, enesekindluse puudumine või suutmatus ise tööga leiba teenida samuti kasvatuse viga ju - „hammasrataste vahele“ ei jääda, kui olla tegus ja ennast usaldav inimene (jällegi tutvusringkonnas on need „hammasrataste vahel“, kes ise õppida/töötada ei viitsinud ning oleviku ja tuleviku kindlustama pidi mees. Vanematel läks meelest tütrele öelda, et hea elu kindlustada saad vaid ise, sest ükski mees pole igavene ja sa ei saa eeldada, et ta on sinu pensioni ajal näiteks veel elus).“