Tubased toimetused värskes õhus! See on külmade ilmadega unustatud tegevus, mida tasuks nüüd nädalavahetusel ette võtta

Kui plaanid kokku kutsuda rohkem sõpru ning juttu jätkub kauemaks, siis lisaks õhukesele piknikutekile tasub kindlasti kaasa võtta tekke ja patju. See kodune element muudab koosolemise mugavamaks ning patju saab kasutada ka seljatoena, et pikali olles selg ära ei väsiks.

Toitu ja jooke pakkides mõtle sellele, et neid oleks mugav tarbida. Lihtsaim viis on pakkuda väiksemaid ampse, mille jaoks nõusid tarvis ei lähe, aga kui soovid ikkagi toekamat kõhutäit pakkuda, siis ära unusta söögiriistu ja taldrikuid! Raskeid savi- või portselantaldrikuid on kodust ebamugav kaasa tassida, nii et õues einestades tulevad appi kergemad korduvkasutatavad nõud. Kui olete pikniku lõpetanud, saad mustad nõud kaasavõetud lisakotikesega koju viia, et need seejärel ära pesta ja järgmist piknikku ootama jätta.