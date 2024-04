Suhe ei muuda sinu läbisaamist iseendaga. Tihti otsime suhet selleks, et end õnnelikumana tunda ning alateadlikult loodame, et teise inimese tunnustus ja armastus muudab meid enesekindlamaks. Kuid arvamus, et oleme armastatud ainult suhtes olles, peab muutuma!