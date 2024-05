Kevad ajab aevastama? Eksperdid selgitavad miks allergiat üha rohkem esineb

Südameapteegi farmatseut Liina Neier tõi välja, et kevadisel ajal võivad õietolmuallergia all kannatavad inimesed kogeda mitmeid ebameeldivaid sümptomeid. „Õietolmuallergia avaldub kõige sagedamini heinapalavikuna ehk silmade, nina ja bronhide reaktsioonina õietolmule. Peamised allergia põhjustajad on sarapuu-, lepa- ja kasetolm, aga ka tamme ja võilille õietolm,“ lausus Neier, soovitades allergikutel jälgida õietolmuseire andmeid Allergialiidu kodulehelt. Õietolmu kontsentratsioon õhus võib päeva jooksul muutuda, olles kõrgem päikselistel ja tuulistel päevadel.

Neieri sõnul ei ole allergia teket vältida võimalik, kuid võimalik on leevendada allergiast tingitud sümptomeid. „Allergiavastase tablettravi eesmärgiks on vähendada aevastusi ja vesis-limast eritist ninast. Ninakinnisust mõjutab see ravi vähem, sel puhul on abi ninna pihustatavatest hormoonpreparaatide kuuridest ja lühiajaliselt võib kasutada ka nn ninaavajaid. Efektiivne on tablettravi just hooaegade kaupa esineva nohu puhul. Põhiline ravimgrupp on antihistamiinikumid, näiteks loratadiin, desloratadiin ja tsetirisiin. Samuti on allergikute jaoks väga oluline nina loputamine meresoolalahusega, mis puhastab nina allergeenidest, niisutab nina limaskesta ning aitab allergiaravimitel paremini toimida,“ soovitas farmatseut.