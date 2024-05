Sekspoe hitid, mis sul kindlasti olema peavad!

Orgasmilised naudingud naisele

Naine vajab orgasmini jõudmiseks meest või ühte head vibraatorit. Kui seksiisu on madal, on kohe kindlasti aeg vibraator sahtlist välja võtta ja oma seksuaalenergia üles turgutada. Mitte miski ei tõsta libiidot nii efektiivselt kui üks võimas orgasm.

Baird on lihtsalt geniaalne. Tema ergonoomiline keha on disainitud surisema täpselt naise g-punktil ... seal, kus see on kõige mõnusam. Baird on eriti vallatu ja võid ise valida selle 12 erineva mõnurežiimi hulgast oma lemmiku või siis panna selle hoopis muusika rütmis surisema. Bairdiga saad oma fantaasia lendu lasta.

Pole midagi hullutavamat kui seks avalikus kohas. Nymphi vibraator on äpist juhitav ja võid orgasmi saada just seal, kus oled. Nymph on varustatud suisa 12 erineva vibratsioonirežiimiga. Ja mis kõige parem, vibrokuul treenib sinu vaagnapõhjalihaseid sama ajal, kui sina ennast naudid. Tugevad vaagnapõhjalihased omakorda muudavad orgasmid võimsamaks. Win-win!

Selena, väljakannatamatult seksikas vibraator, pulseerib kliitoril ja vibreerib g-punktil. Kokku on sul 30 erinevat naudingute kombinatsiooni valikut, mille hulgast oma lemmik leida. Selena on veekindel ja eriti võimas.

Vaheldus on maailma kõige seksikam asi. Kui sa tunned, et miskit on justkui puudu, on kliitorit ja g-punkti samal ajal stimuleeriv jänkuvibraator just see, mida vajad. Jänkuvibraatori pehmed kõrvad stimuleerivad kliitorit ja selle vars suriseb samal ajal g-punktil. Kliitori ja g-punkti samaaegne stimuleerimine raputab kogu keha läbi.

Orgasmilised naudingud mehele

Vibreeriv peeniserõngas teeb erektsiooni jäigaks ja viib naise kliitoriorgasmini.