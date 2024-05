Mehe keerukas koorem: mu naine ei suuda leppida sellega, et mu elus on veel üks naine. Ta vihkab teda ilma nähtava põhjuseta.

„Mu naine ei suuda leppida sellega, et mu elus on veel üks naine – mu endine naine. Ta vihkab teda ilma nähtava põhjuseta ja ähvardab pidevalt mind maha jätta,“ räägib mees, kes on täna isaks ka kolmekuusele pojale, eelmisest abielust eksnaisega ka kaheksa- ja kuueaastastele lastele. „Ma pean temaga suhtlema laste pärast ja leppima kokku, kes ja millal neid hoiab. Saame oma asjadega väga hästi hakkama. Mu lapsed armastavad mu praegust naist ja oma väikest venda.“

Õhtu, millest usaldamatus alguse sai, leidis aset mõnd aega tagasi. Kaheksa-aastase lapse sünnipäeval. „Mu naine oli just meie lapse sünnitanud, nii et ta jäi koju. Jäin sel õhtul hilja peale, sest aitasin oma endisel asju korrastada ja pärast jõime koos õlut. Kui ma koju jõudsin, oli mu naine vihane.“

Ta ütles mulle, et ta ei taha, et ma enam sinna majja läheksin. Ta on väga pinges. Olgu öeldud, et tema ärritumiseks pole palju vaja. Ma kardan, et ta jätab mu maha, kui ma ei suuda ka midagi teha, et tema kahtluseid hajutada.“

Terapeut soovitab:

„Teie naine tunneb end ebakindlalt, mis võib tuleneda sellest, et ta tunneb end värske emana haavatavana, sellega võivad seotud olla hormoonid või asjaolu, et teda on eelmises suhtes petetud. Kõik, mida saate teha, on talle pidevalt rääkida, kui väga te teda armastate ja et suhe eksnaisega on ajalugu ning tuleks veelkord seletada, et kogu suhtlus on vaid laste huvides.

Hea mõte oleks ühekoos välja minna, kusagile neutraalsesse kohta. Näiteks parki, et ta saaks vaadata, kuidas lapsed mängivad ja kuidas te eksabikaasaga suhtlete, see võib aidata teie naisel mõista, et tal pole millegi pärast muretseda.“