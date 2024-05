Näitlejanna Andie MacDowell imestab ootamatu uudishimu üle: seda ei juhtuks, kui ma oleksin mees. See juhtub sellepärast, et ma olen naine...

66-aastane näitlejanna ja modell on viimasel ajal palju kõneainet tekitanud seetõttu, et on lasknud oma loomulikul juuksetoonil nähtavale tulla.

„Ma ei usu, et see on hall. Ma arvan, et see on hõbe!“ rääkis näitlejanna NewBeauty’le. „Mulle ei meeldi sõna hall. Hall kõlab tuimalt. Minu juustes pole midagi tuhmi – see on ilus värv. Mul on vedanud, et mul on kõik need erinevad toonid juustes!“

Küsimusele, kas ta tüdineb inimestest, kes arutlevad tema juuste värvi üle, vastas MacDowell, et see on omamoodi põnev. „See on põnev, et see on inimestele nii uudishimulik ja huvipakkuv. Ma arvan ka, et on oluline peatuda ja mõelda miks see nii on? Tõenäoliselt seda ei juhtuks, kui ma oleksin mees. See juhtub sellepärast, et ma olen naine...sest kui ma oleksin mees, poleks kahtlustki, et mul on hõbedased juuksed, eks?“

MacDowell oma vanust ei varja. „Ma tahan lihtsalt omaks võtta seda aega, kus ma olen, ja olla nii tõeline ja aus kui võimalik, mitte ainult kõigi teiste, vaid ka iseendaga,“ ütles näitlejanna.