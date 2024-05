SEXCAST | Epp Kärsin: naistel on kronoloogiline mälu kõige suhtes, mida mees on kooselu jooksul valesti teinud

„Vahel on nii, et üks partneritest ütleb teisele, et tead, mul on täna nii raske päev olnud, kuid saab teiselt poolelt vastuseks, et temal on veel mitu korda raskem päev olnud, kõik need koosolekud ja partnerid... Aga see ei ole teise inimese ära kuulamine,“ kirjeldab Epp levinud stsenaariumit. Samuti rõhutab ta, et naised ja mehed on erinevad, naised tahavad vahel end välja elada ja et neid lihtsalt ära kuulataks, mehed soovivad aga kohe lahendusi pakkuda. „Me ju tahame ainult parimat,“ selgitab Margus meeste käitumist.