Mehe hämming: naine läheb tööreisile, aga see, mille ma kohvrist avastasin, paneb mind kahtlema kõiges

Leidsin väga ilusa pesu, pitsilise, lilledega... Tõesti väga ilusa. See poleks ju probleem, kui ma ei teaks, et mu naine eelistab muidu ainult tagasihoidlikku, nahavärvi pesu. Kõikide nende aastate jooksul ei ole ta mind kordagi üllatanud mõne seksikama pesuga, ta tegi juba alguses selgeks, et see pole tema maitse.

Loomulikult ma uurisin selle kohta. Tema väitis, et tahtis vahelduseks midagi uut proovida, et nahavärvi pesu on hakanud teda ära tüütama ja ta tahab üleüldse end oma kehas paremini tunda, sellepärast ka taoline valik. Aga minul on esimest korda meie koosoldud aja jooksul tunne, et midagi on valesti. Miks ta siis mulle seda pesu ei näidanud? Kas see on mõeldud mõne teise mehe silmade jaoks? Väga kahtlane ja halb tunne on igatahes sees. Tahtsin head, aga soovin nüüd, et poleks kunagi hakanud šokolaadi kohvrisse peitma.“