ARVAMUS | „Jäädakse üksi, kuna latti alla ei lasta. Kõrge väärtusega mees, kes nende standarditele vastab, otsib nooremat.“

„Normaalsed mehed on selles vanuses juba esimesel ringil, ehk juba pere ka loodud. Neil, kellel veel lapsi pole ja meesterahvas on samas vanuses, ei otsi omale sama vana või vanemat naist, kes juba lapse saamise eesmärgil otsib omale meeleheitest meest. Pigem juba noorem naine võtta, kellega võimalik mõni aasta suhtes olla, enne kui üldse last hakata planeerima ja suhte vundament on all. Vanemal naisel on ülikiire juba esimesel aastal pirukas ahju lajatada.

Kahjuks need „eneseotsingul“ naised aelevad oma parimad aastad ära ja 30+ vanuses nende turuväärtus väheneb drastiliselt. Enamasti jäädaksegi üksi, kuna latti alla ei lasta, samas kõrge väärtusega mees, kes nende standarditele vastab, otsibki nooremat omale. Need samad pikalt üksikud naised on suures osas ka kibestunud ja ilmselt ka mitte väga meeldivad kaaslased. Sama ka meeste osas.

Eriti hullud on need, kes näiteks elavad veel emaga. Tavaliselt sellise halva kogemuse saavadki naised, kuna proovivad paar korda, on korralikud saastamagnetid ja annavad siis kohe alla ning kibestuvad veel rohkem, et proovisin, aga täiesti jama seis turul. Sellise madalalaubalise ja allaandja suhtumisega inimene ei väärigi rohkemat - olgu see siis mees või naine.“