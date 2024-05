Sofía Vergara võitleb paljudele tuttava sõltuvusega: olen proovinud isegi hüpnoosi. See ei aita!

„Kook. See on alati kook,“ ütleb näitlejanna ja täpsustab, et tal on nõrkus igasuguste kookide vastu. „Aga mulle meeldib ka dulce de leche (karamelliga keedetud magus kondenspiim, mis on väga levinud Lõuna- ja Ladina-Ameerika köökides- toim.) Tavaliselt nad siin LA-s seda nii hästi ei tee, aga kui ma lähen Miamisse või Ladina-Ameerikasse, siis seal on see suurepärane,“ kiidab naine.