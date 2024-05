Dagmar Oja jagab kaalu hoidmiseks tõhusat nippi: see on aidanud mul ka õhtusest snäkkimishimust vabaneda

Lisaks järgib ta igapäevaselt perioodilise paastumise põhimõtteid. Tema puhul tähendab see, et naine sööb kaheksa tunni jooksul, ülejäänud 16 annab kehale aega seedida ja rasva põletada. Dagmar sööb tavaliselt esimest korda hommikul 11 paiku ja pärast kella 19 õhtul ei puutu enam midagi.

„See on aidanud mul ka õhtusest snäkkimishimust vabaneda,“ jagab lauljanna, kes sedaviisi on toitunud juba aasta. Vahel on muidugi erandeid.