Näitlejanna Kristin Davis täitesüstide pahupoolest: olen pidanud need lahustama. Mind on halastamatult naeruvääristatud.

59-aastane näitlejanna jagas mõned päevad ühismeedias fotot, mis demonstreeris tema loomulikku välimust- värsket soengut ja meigivaba jumet. Just oma naturaalselt ilu on näitlejanna üha rohkem rõhutanud.

Näiteks jäi Davis kaamera ette moebrändi Jacquemuse showl, Pariisis, kus kandis helekollast pükskostüümi ning naturaalselt meiki. Varasemalt on näitlejanna tunnistanud, et on valinud oma noorusliku välimuse säilitamiseks kosmeetilised protseduurid, mida ta on pidanud kibedalt kahetsema.

„On oluline, et protseduure tehakse ainult siis, kui me seda tahame, mitte sellepärast, et tunneme survet,“ on Davis tõdenud Daily Mailile. "Raske on kogu aeg silmitsi seista oma noorema minaga.“

„Olen teinud täitesüste ja see ei ole olnud hea otsus. Ma olen pidanud need lahustama ning mind on tehtu pärast halastamatult naeruvääristatud,“ ütles „Seksi ja linna“ staar 2023. aasta juunis The Telegraphile antud intervjuus. „Ma olen selle pärast pisaraid valanud. See on väga stressirohke.“

Davise sõnul on maailm, kus me elame väga vastuoluline. „Osalt on meil kohustus oma välimust hoida, kuid teisalt meid naeruvääristatakse selle pärast,“ ütles naine, kes sai enim kriitikat just oma huulte tõttu.

„Keegi ei öelnud mulle, et see, mis ma tegin, ei näe just väga hea välja,“ ütles ta toona väljaandele. „Aga õnneks on mul häid sõpru, kes lõpuks ütlesid.“

Nüüdseks on Davis õppinud vähem hoolima sellest, mida teised temast arvavad. „See on mis iganes. Ma ei saa seda jätkata. Mul pole aega,“ ütles ta väljaandele.