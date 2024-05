„Noh, paberil on see naeruväärne!“ Cher avaldab ootamatu põhjuse, mis teda endast poole nooremate meeste poole tõmbab

„Ja põhjus, miks ma noorte meestega suhtlema hakkasin, on see, et minuvanused või vanemad mehed - noh, nüüd on nad kõik surnud,“ naljatas 77-aastane naine sel nädalal saates The Jennifer Hudson Show. Ta lisas ka teise põhjusena selle, et mehed on alati kartnud talle läheneda, vahendab DailyMail.

Cher tunnistas ka seda, et ta ise on samuti liiga häbelik, et ise meestega juttu teha. „Kui ma poleks oma elus neid nooremaid mehi kohanud, poleks ma kunagi kohtamas käinud, sest vanematele meestele ma lihtsalt ei meeldinud, kas sa tead, mida ma mõtlen?“

Oma kaaslase, produtsent Alexander Edwardsi (37) juures hindab Cher kõike! „Noh, paberil on see naeruväärne,“ tõdes naine, pidades silmas suurt vanusevahet. „Kuid päriselus saame suurepäraselt läbi. Ta on vapustav ja ma ei anna meestele omadusi, mida nad ei vääri.“

Suure vanusevahega paar kohtus möödunud aastal Pariisi moenädalal, kus naise sõnul suhtlesid nad umbes 15 minutit. Pärast seda kui Alexander sai sõbralt Cheri telefoninumbri, liikusid asjad õiges suunas. „Ma olen kõigile oma sõpradele öelnud, et me oleme liiga vanad, et noorte meestega välja minna, ja ka, et ma ei armu enam kunagi, ega hakka sõnumeid saatma. Lõpuks aga tegin kõike, mida ütlesin, et ei tee,“ viskas laulja nalja.

Hoolimata erinevustest usub Cher nende armastusse. „Ükskõik, mis ka ei juhtu, ma armastan temaga koosolemist. Ta ajab mu naerma ja meil on koos lõbus. Ma olen õppinud, et kunagi ei ole liiga hilja. Kui sa vaatad statistikat, oleks loogiline järeldada, et asi on hukule määratud, aga me oleme koos olnud aasta ja kui see aasta oleks ka viimaseks jäänud, oleks see ikkagi seda väärt olnud. Mul on olnud parim aeg.“

Edwards on laulja ja produtsent, kes oli aastatel 2018-2021 suhtes modelli ja muusiku Amber Rose’iga.