Ilusüstid ei kõneta? Vaata, kuidas ennast toetada nii, et ka vananedes naudid pilti, mis peeglist vastu vaatab

Loomulik ilu on Mai-Liisi sõnul ilu, mida saame oma harjumustega ise toetada, näiteks läbi toitumise, vedeliku tarbimise ja une kvaliteedi. Ta nendib, et kindlasti ei tasuks siinkohal aga mõelda, et kui oled suur kohvisõber ja jood päevas mitu tassi kohvi, siis ei teki sulle näole kortse. Vastupidi – kui kehas on vedelikupuudus, on kortsud palju rohkem näha. „Iga kohvitassi kõrvale peaks ära jooma kindlasti ka klaasi vett,“ lausub ta ja lisab, et esteetika on aga ilu, mida tekitame välispidiselt. Ehk siis kas operatsioonid, niitidega tõstmised, täitesüstid – kõik see, mis meile justkui tundub, et on kujunenud ühiskonnanormideks ja kuna soovime neid täita, siis valimegi esteetika.