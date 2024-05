„Naised, ärge käituge Tinderis nii, kui te ei soovi järjekordse playboy’st abielumehe otsa sattuda ja halada.“

„Naised, vähemalt nooremad, teevad ise portaalides mingi konkursi selle osas, kes kõige ägedama pick-up line’i kirjutab - sellele vastatakse, teiste kirjadele ei hakka vastamagi. Ja nad ei saa aru sellest, et see, kelle nad võitjaks valivad, ei ole mitte asine mees, vaid lihtsalt vilunud pick-up line’ide kirjutaja.

Kui naisel ei ole enda piltide kõrval mingit lisainfot (ja enamasti pole), siis ärge oodake mingit sisukamat avangut kui lihtne tervitus. Vastake sellele ja laske päris vestlusel määratleda, kas teil on inimesega midagi ühist või mitte. Pole mõtet teha eelfiltreeringut selliste omaduste järgi, mis tegelikult inimese kvaliteeti ega sobivust ei näita, et siis pärast järjekordse playboyst abielumehe otsa sattuda ja halada, et kõik mehed on nii nõmedad.“