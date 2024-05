Ebanormaalselt kaval? Naised koguvad Facebooki grupis meeste kohta olulist infot: ta magas meie kõigiga ilma kaitsevahendita

Populaarsete kohtiguäppide tekkega on meil kõigil kerge leida kaaslane nii üheks ööks või kogu eluks. Oleneb soovidest. Kuidas aga teada, kas kaaslane, kellega äsja kohtusid on „suhtematerjal“ ka pikemaks ajaks? Kuidas saada kindlust sisetundele, kui tead, et midagi on valesti, kuid kaaslane tõtt ei tunnista. Õige vastus- küsi teistelt!