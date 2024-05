Nahavähk on nähtav! Eesti Vähiliit: viimase 10 aasta vältel on haigestumus melanoomi Eestis kasvanud lausa poole võrra

Kauaoodatud päikeselised ilmad on taas kohal ning meelitavad inimesi päikest võtma ja D-vitamiini ammutama. Päikesevalgus on oluline, et toota organismile vajalikku D-vitamiini, see on vajalik ka kaltsiumi imendumiseks ja luude kasvuks. Loomulikult inimestele meeldib päike, endorfiinide vabanemine tekitab mõnutunne. Päikesega liialdamine, sealhulgas solaariumi kasutamine, aga suurendavad nahavähi ja melanoomi teket, samuti kiirendab see naha vananemist, vähendab immuunsüsteemi tõhusust ning põhjustab ka erinevaid silmahaigusi,

Kuna nahavähk on nähtav, siis soovitame oma nahka ise peeglist kontrollida kord kuus. Naha eneseanalüüsimine võiks muutuda regulaarseks harjumuseks. Kui teie sünnimärk näitab mõningaid märke, nagu asümmeetria, kus üks pool erineb teisest, või kui sünnimärgi serv on muutunud sakiliseks või ähmastunud, on oluline see meditsiinilisele kontrollile allutada. Samuti tuleks tähelepanu pöörata sünnimärgi värvuse muutustele, eriti kui see on muutunud mitmevärviliseks. Suurus on samuti kriitiline tegur; sünnimärk, mis on suurem kui 5 mm, võib samuti vajada täiendavat uurimist. Peale selle, kui märkate, et sünnimärgi mõõtmed või kontuurid on lühikese aja jooksul muutunud, on see selge märk, et on aeg konsulteerida spetsialistiga. Nende tunnuste märkamine ja õigeaegne tegutsemine võib aidata tuvastada võimalikke nahaprobleeme varajases staadiumis, tagades seeläbi paremad võimalused edukaks raviks. Tervis on meie kõige väärtuslikum vara, seega on oluline olla tähelepanelik ja hoolitseda oma naha eest, pöördudes vajadusel nahaarsti poole.