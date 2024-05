„Mul on kõrini nendest rumalatest trendidest, mis panevad inimestele igasuguseid lolle mõtteid pähe. Mõned kuud tagasi näitas naine mulle TikTokist või mis iganes imelik platvorm see on, „trendi“, kus väga paljud naised ja isegi mõned kuulsused on otsustanud karvade eemaldamisest loobuda ja lehvitavad seal oma karvaste kaenlaalustega. Näitavad pikki karvu säärtel ja on ise nii õnnelikud. Minu meelest on see eemaletõukav. Kuskilt läheb ju ometi piir. Eks iga inimene otsustab ise, mis tema jaoks on naiselik ja mis mehelik, aga vabandage väga, minu jaoks ei ole karvased naised naiselikud.“