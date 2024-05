Arvamus suhetest: kõik halb jääb naistele meelde, mis on tuju tekkimisel hea võimalus tüli tekitamiseks!

Meestel ja naistel, mõlemal sugupoolel on aga ühine see, et kui ollakse koos, siis ikka aegajalt mõeldakse, et äkki on ikka kuskil keegi, kes sobib mulle rohkem. Tegelikkus on see, et suure tõenäosusega ongi, aga kus see keegi täpselt planeet Maal asub ning kas te kunagi kohtute ja isegi kui kohtute, kas midagi ka toimub teie vahel on see, millele tegelikult keegi vastust ei tea ega saagi teada.