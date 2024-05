Ukraina sõjapõgenik: halbade mõtetega aitavad mul toime tulla laps ja õpingud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

„Kui ma Eestisse jõudsin, hakkasin esimese asjana õppima eesti keelt – arvan, et kui elada Eestis, tuleb osata rääkida eesti keelt,“ sõnas Ljubov Boiko. Eestisse saabus ta 2022. aasta märtsis oma viie õe ja nende laste ning oma 3-aastase pojaga. „Kodust ära tulla oli väga raske – paljud põgenesid ja ma ei saanudki aru, mis toimub. Alguses me sõitsime rongiga Lvivi ja siis otse Tallinnasse. Enne sõda töötas minu abikaasa Eestis, aga enne sõja algust tuli Ukrainasse puhkusele ning läks otse rindele. Seletasin oma pojale lapselikus keeles, miks isa meiega kaasa ei tule – isa peab jääma kaitsma meie kodu, kuhu tulid vargad. Mul oli raske talle seletada, miks me peame Eestisse minema. Otsustasin, et räägin pojale kõik nii nagu on, et ei hakka valetama. Alguses küsis poeg mu käest sageli, miks me ei saa isa juurde minna, miks isa ei tule? Mina ütlesin talle kogu aeg, et kodu pole turvaline ja isa on kodu kaitsja. Praegu ta muretseb ja ootab rahu täpselt nagu täiskasvanu. Mu abikaasa on hetkel rindel Bahmuti lähedal. Loodan väga, et ta varsti helistab mulle.“