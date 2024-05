„Nüüd öeldakse siiski manipulaator, nartsissist. Kuulsin pidevalt, mida ma valesti olen teinud, teen ja kavatsen tegema hakata. Tarvitses mul aga teha vähemgi märkus tema tegemiste kohta, kui järgnes: „Kuidas sa minuga räägid! Mis toon see on! Mis sinuga lahti on, varem sa küll selline ei olnud.“