Leiad talle pidevalt vabandusi? Raudkindlad märgid, mis vihjavad, et suhtekaaslane ei ole see õige

1. Sa leiad talle kogu aeg vabandusi

Me katsume näha oma partneris seda, mis temas head on. Kui sa aga kogu aeg pead leidma tema käitumisele vabandusi ja pead ohverdama enda isikliku õnne, soovid ja vajadused, on midagi valesti.

2. Ta väsitab sind selle asemel, et anda jõudu juurde

Paarisuhe võib olla tõeliselt emotsionaalne nagu ameerika mäed. Üldiselt peaksid sa tundma end temaga hästi ja olema õnnelik. See peaks andma sulle jõudu ja energiat juurde. Kui sa aga tunned end närvilisena ja kurnatuna peale seda, kui oled temaga koos olnud, võib see olla märk, et midagi on valesti.

3. Sa ei saa olla sina ise temaga koos olles

Kui sul on tunne, et sa pead varjama ühte osa iseendast olles koos temaga, on see halb märk. Kui sa oled kohmakas inimene ja pead pingutama, et olla püüdlikum tema ees või kui sulle meeldib nalja teha, aga tema ees katsud sa näida tõsisem, kui sulle meeldib laulda, aga sa ei julge tema ees suud lahti teha, on teie suhtes midagi valesti. Normaalses suhtes võid sa olla sina ise.

4. Teil on liiga erinevad väärtushinnangud ja tõekspidamised

Üks, mis hoiab suhet tugevana, on ühised väärtushinnangud. See on normaalne, kui inimestel on erinevad huvid ja tegevused. Ent väärtushinnangud, unistused ja fundamentaalsed eesmärgid (laste kasvatamine, rahamajandus, eneseareng) võiksid olla samad.

5. Halbu hetki on rohkem kui häid

Igas suhtes tuleb ette raskeid aegu. Meil on kõigil elus nii häid kui halbu aegu. Kui aga halbu aegu tuleb rohkem ette, on vaja selgeks teha, milles on probleem. Elu on liiga lühike selleks, et elada õnnetuna. Kui su kaaslane teeb sind õnnetuks ja paneb kannatama, kui sa pead kogu aeg muretsema ja pisaraid valama, selle asemel, et naerda ja unistada, on teie suhe toksiline. Vali oma isiklik õnn!

6. Sa ei ole tema elus kõige tähtsamal kohal