Psühholoog jagab nõuandeid: kuidas tulla toime tundega, et oled emana vahel ebaõnnestunud?

Leia keegi, kellega rääkida oma tunnetest, mõni lähedane pereliige, sõbrad või hoopis professionaalne nõustaja või terapeut - oluline on mõista, et sa ei ole üksi ning et teistel emadel on sarnased kogemused.

Sea endale realistlikud ootused: mõista, et täiuslikkust ei ole olemas, iga päev pakub nii võite kui ka väljakutseid. Lapsevanemaks olemine on protsess, mis nõuab pidevat õppimist ja kohandumist.

Võta aega iseendale - see on oluline, et säilitada emotsionaalne ja füüsiline tervis, leia aega tegevusteks, mis sind rõõmustavad ja lõdvestavad.

Iga ema tunneb end vahel ebaõnnestununa, kuid see ei defineeri sinu väärtust emana, oluline on mõista, et igas päevas leidub ka midagi, mille üle uhke olla.