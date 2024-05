Kes peab ämmale infot edastama? Beebiootel minia: kui mu ema ei tea, mis toimub, olen ma halb tütar. Kui tema ema ei tea, mis toimub, olen ma halb minia....

Tuleb välja, et tegemist on kirgi kütva teemaga, sest sageli lükatakse ämmale info edastamine sujuvalt minia õlgadele.

Teema muutus sotsiaalmeedias päevakajaliseks eelmisel nädalal, kui TikToki kasutaja Morgan Elisa Strickell jagas videot, milles kirjeldas üksikasjalikult paljudele tuttavat vestlust, mis tal oma abikaasaga oli. Video hakkas kulutulena levima ja tekitas arvukat vastukaja.

„Niisiis keeldun olemast peamine infovahetaja oma abikaasa ja tema perekonna vahel,“ ütles Strickell. See tähendab seda, et naine ise ei suhtle oma tulevase lapse isapoolse perekonnaga, vaid eeldab, et kõik olulised sõnumid tema raseduse kohta annab edasi mees.

„Mõni nädal tagasi ütles ämm telefoni teel, et tunneb end kõrvalejäetuna, sest ta kuuleb minu raseduse kohta kolmandate inimeste käest, kes näevad sotsiaalmeedias minu postitusi,“ kirjutas naine, kellele tuli uudisena, et tema mees oma perekonnaga infot ei vaheta.

„Ma arvasin, et mu mees on suhelnud oma ema ja kasuisaga. Ma ei teadnud, et ta pole seda teinud,“ väitis naine. Selleks et hoida ämma kursis raseduse olulisemate etappidega, palus Strickell ühel õhtul enne ultraheli, et mees info oma emale edasi annaks. Mees aga arvas, et naine võiks ise sellest oma ämmale kirjutada.

Sellest peale asjad muutusid. Naine keeldus pakkumisest, andes mehele teada, et see ei ole tema kohustus, tema suhtleb oma pere liikmetega ja mees tehku sama oma perekonnaga.

„Esiteks, ma ei ole tema sugulane. Kui ta soovib säilitada suhet oma perekonnaga ja anda neile infot meie tegemiste kohta, on see täielikult tema enda teha,“ selgitas naine.

„Teiseks, ma arvan, et info jagamine kipub langema naiste õlgadele, sest eeldatakse, et meil on suurem vajadus sotsiaalne olla või et meil on rohkem aega, aga kumbki neist asjadest ei vasta vähemalt meie suhtes tõele.“