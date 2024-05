OKEI VÕI EI? | Naise kahtlus oma mehe osas: äkki see erutab teda minust rohkem. See mõte häirib mind nii väga

Ma saan mõistusega võttes aru, et see ongi igati normaalne tegevus ja see, mida ta oma vabal ajal teeb, olgu siis tegu ka masturbeerimisega, on tema isiklik asi. Aga millegipärast on mul need mõtted lausa kinnisideeks muutunud. Ma tahaks nii väga teada, mida ta vaatab, kui palju, kas see erutab teda näiteks minust ja meie voodielust rohkem?