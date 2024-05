Dubais luksuselu nautiv Linda: minu lapse ehtekollektsioon, mis maksab tuhandeid, on tähtsam kui tema haridus

Linda abiellus 19-aastaselt väga rikka Dubai Forexi ja krüpto kaubitseja Ricky Andradega. Ta 27-aastane abikaasa teenib iga kuu rohkem kui 150 000 naela, töötades krüptoraha investeerimise kõrvalt ka kinnisvarainvestorina. Naisele meeldib nende rikkusega eputada. Näiteks omavad nad sinist Diori käru, mis maksis 5600 naela. “See ost oli küll rohkem küll minu, kui lapse jaoks,” nentis naine. “Meie majas pole kohe kindlasti midagi tavapärast.” Ta rääkis, et nad on kulutanud lastetoa peale üle 2000 naela ning see pole veel täielikult valmis.