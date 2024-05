Lauljanna Billie Eilish avameelselt oma seksuaalsusest: see on minu jaoks tõesti masendav, et see välja tuli!

Grammy võitnud laulja (22) rääkis mõni aeg tagasi antud intervjuus väljaandele The Rolling Stone’i avameelselt oma seksuaalsusest ja sellega leppimisest. Lauljatar avaldas oma singli „Lunch“ tagamaid ning andis mõista, et antud loos ta võrdleb seksi naisega- söömisega, avaldas Independent.co.uk.

„See laul oli tegelikult osa sellest, mis aitas mul saada selleks, kes ma olen, et olla päris,“ rääkis Eilish. „Ma kirjutasin osa sellest loost enne, kui mul oli kogemus naisega ja seejärel kirjutasin ülejäänud loo.“ Lauljatar paljastas täpselt, millal ta mõistis, et teda tõmbab naiste vastu, kuigi ta ei kavatsenud kunagi oma seksuaalsusest avalikult rääkida.

„Olen terve elu olnud tüdrukutesse armunud, kuid ma lihtsalt ei saanud sellest aru – kuni eelmisel aastal mõistsin, et tahan pakkuda oraalseksi naisele,“ rääkis Eilish. „Ma ei plaaninud kunagi oma seksuaalsusest rääkida, kui siis miljoni aasta pärast. See on minu jaoks tõesti masendav, et see välja tuli,“ sõnas lauljatar.