FOTO | Imearmas idee emadepäevaks! Näitlejanna Brooke Shields tegi tütrega samasuguse tätoveeringu

Mõni päev tagasi oma uue filmi Mother of the Bride esilinastusel näitas Shields oma uut kehakaunistust ja avaldas selle taga oleva sentimentaalset loo.

Nimelt on Shields teinud mõlema oma tütrega matchivad ehk samasugused tätoveeringud. Naise paremal käsivarrel on kujutletud kaht paari jalgu- ühed täiskasvanu ja teised lapse omad, mõlemad kannavad kontsakingi. „See on tätoveering, mille tegin koos oma noorema tütrega, kes palus mul seda teha oma 18. sünnipäeval,“ ütleb näitlejanna. „Ta kandis kogu aeg mu kõrgeid kontsi,“ selgitas Shields joonistuse tagamaad.