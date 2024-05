Kuidas kohvimasinat korrektselt puhastada ja katlakivi eemaldada

Puhas masin mitte ainult ei tee parema maitsega kohvi (ja ennetab terviseriske), vaid pikendab ka oluliselt teie masina kasutusiga. Õnneks on lihtne hoida oma kohvimasinat puhtana ja töökorras.

Miks puhastamine ja katlakivi eemaldamine on oluline

Kes tahab vastiku maitsega kohvi? Mitte keegi! Aja jooksul koguneb isegi parimatesse masinatesse pruulimisel tekkivaid jäätmeid ja prahti. Pole vahet, kas eelistate klassikalist tilguti- või espressomasinat. See võib põhjustada kohvi mõru maitset või maitsetust. Ja kui niiske orgaaniline aine ja varjatud veetilgad jäävad järelevalveta, tekivad peagi pärmseened, bakterid ja muud ebameeldivad asjad.

Katlakivi on leebem nähtus, mis on vastutav selle hägusa valge kihi eest, mida näete aja jooksul igas veekasutusega seadmes. See on lihtsalt veest endast tulenev mineraalne sadestus, kuid see võib avaldada sügavat mõju vee maitsele, samuti ummistada masinat ja mõjutada selle kasutusiga ja tõhusust. See on hullem kõva veega piirkondades.

Oast tassini kohvimasina puhastamine

Eriti oluline on puhastada kohvimasinat, sest kuna masinasse on sisse ehitatud veski, siis on võimalik, et kohviubadest jäävad maha õlid ja kohviubade tükid. Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas oma kohvimasinat hõlpsasti puhastada.

Veenduge, et tühjendate iga päev kasutatud kohviveskit ning loputate veehoidjat ja tilkumisalust. Juba see teeb imesid, et tagada iga kord maitsev ja värske kohvi. Kord nädalas võtke kohvimasin lahti ja loputage see põhjalikult läbi. Masina pühkimine niiske lapiga aitab hoida selle puhtana ja säravana. Vähemalt kord kuus puhastage kohviveskit. Olge ettevaatlik terade suhtes ja järgige tootja juhiseid lahti võtmise ja puhastamise kohta. Tavaliselt on see sama lihtne kui veski pühkimine pehme, puhta lapiga. Ideaalis ei kasutata jahvatusseadmel vett. Parima maitseelamuse saamiseks võite seda muidugi teha iga päev!