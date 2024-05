Eestlanna aus ülevaade nigelast voodielust: see on tekitanud minus tunde, et ma olen justkui lihakeha. Ei aita siin ka vihjed või otse ütlemised

Mehed räägivad tihti, et naised on kui meritähed, mina aga tunnen, et olen koos mehaanilise mehega, kes arvab, et edasi-tagasi liigutuste tegemine ongi kõik, mis seksiks vaja. Ma pole isegi nõus enam meritähte mängima, vaid lihtsalt keeldun seksist. Läheneks mees mulle kirglikult, siis ma sulaks ta käte vahele, aga tema ei paista seda mõistvat. Millest see tuleb? Minu loogika ütleb, et ilmselt me siis ikkagi ei sobi seksuaalselt kokku ja alguse põnevus ja võlu on kadunud, mis pani teda kunagi minu nimel pingutama.“