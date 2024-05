„Mina pole oma tütre peale kunagi häält tõstnud. Oleme alati lähedased olnud. Ei ole teineteisest mööda elanud. Samas ei ole ma emana teda liialt piiranud, nii et ta on saanud oma valikud teha ja siiani on need valikud ainult targad olnud,“ avaldab Margit hea läbisaamise retsepti. „Helistame ülepäeviti, räägime oma tegemistest ja vaatame tulevikku. Tunneme rõõmu elust siin ja nüüd,“ loetleb Margit.