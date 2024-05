„Ma ütleksin, et umbes 50% minu klientidest on abielus või suhtes. Kuigi seda on raske kindlalt öelda, sest olen kindel, et paljud on suhetes, kuid nad lihtsalt ei räägi sellest,“ sõnab Katija. „ Ka teised tüdrukud on mulle öelnud, et peaaegu kõik nende kliendid on abielus.“